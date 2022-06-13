Dikiciler Arastasında bulunan iş yerleri kiraya verilecek
Üçtutlar Mahallesi, Eskiciler Sokak Dikiciler Arastasında bulunan iş yerleri ihale yoluyla kiraya verilecek.
Güncel 13.06.2022, 19:17 13.06.2022, 19:17
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ‘’Üçtutlar Mahallesi, Eskiciler Sokak Dikiciler Arastasında bulunan 4,5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 no'lu iş yerleri ayrı ayrı, 1-3, 7-9, 12-14 nolu iş yerleri birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle 3 yıl müddetle ihaleyle kiraya verilecektir” dendi.
İhale, 15 Haziran Çarşamba günü saat: 14.30‘da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Çorum Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup şartname ve ekler Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.
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