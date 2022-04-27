Dikiciler Arastası’nda 29 işyerinden 7'si kiralandı

‘Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları’ arasında gösterilen Dikiciler Arastası’nda 29 işyerinden sadece 7’si kiralandı.

İhale, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda belediye encümeni huzurunda gerçekleştirildi. Açık artırma usulü ile yapılan ihalede 29 işyerinden 7 tanesi bir yıllığına kiralandı. İşyerlerini kiralayanlar arasında İhsan Kara, Dursun Yeter, İsmet Burunsuz, Mustafa Külcü ve Kemal Ceyhan yer aldı.