Dikiciler Arastası için proje ihalesi

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında yapılan ihaleye 6 firma katıldı. Toplam muhammen bedeli 2 milyon 549 bin 675 lira olan ihalede Çağdaş Elektrik İnşaat Dekorasyon 2.350.604, Yakupoğlu Restorasyon 1.198.115, Bakur Yapı Proje 1.147.554, Ramazan Demir Mimarlık 1.121.750, Çağıl İnşaat 1.726.500 ve Yılmazlar Restorasyon 1.070.500 liralık teklif verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, daha önce yapmış olduğu açıklamada Çorum’daki tüm tarihi yapıların korunması ve tarihi dokunun ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Dikiciler Arastası ve cephe sağlıklaştırması gibi önemli ve güzel projeyi de hep beraber hayata geçireceklerini dile getirmişti.

(Haber Merkezi)