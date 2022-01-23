Dikici ve kunduracı esnafı, birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

Oda Başkanı Cumhur Palabıyık ev sahipliğinde Kebapçızade Lokantası’nda verilen yemeğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.



4 Ocak 2022 tarihinde yapılan Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda Oda Başkanı seçilen Cumhur Palabıyık birlik ve beraberlik yemeğinde yaptığı konuşmada, tüm oda üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti.

Dikici ve kunduracı esnafına hizmet etmek için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini ifade eden Palabıyık, birlikte büyük bir aile olduklarını ve bütün sıkıntıları hep birlikte aşacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, Arasta esnafına müjde vererek, Arasta’nın en kısa zamanda restore dileceğini dile getirdi. Arasta’yı yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, restore projesinin hazır olduğunu belirterek, “Çöplü Arastası bizim kültürümüz, bizim medeniyetimizdir. Ahilik geleneğimizin yaşatıldığı bir arastamızdır” dedi.



