Flaş HaberÇorum’da vaka sayıları patladı! İlk 10’dayız
Diker ve Gökmen’in ziyaretleri
Güncel 14.02.2022, 17:49
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ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcili Ali Erol Diker ile Mersin Kızkalesi Ramada Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, İzmir’den gelerek hafta sonu Çorum’da bazı nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiler.
Ali Erol Diker ve Hasan Özer Gökmen, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’la sohbet ettiler.
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