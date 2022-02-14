Diker ve Gökmen’in ziyaretleri 

ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcili Ali Erol Diker ile Mersin Kızkalesi Ramada Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, İzmir’den gelerek hafta sonu Çorum’da bazı nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiler.

Ali Erol Diker ve Hasan Özer Gökmen, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’la sohbet ettiler.



