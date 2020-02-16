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Dijital video montaj kursu için kayıtlar devam ediyor

Çorum Belediyesi, gençlerin en önemli ilgi alanları içerisinde yer alan dijital video montaj kursu açacak.

Dijital video montaj kursu için kayıtlar devam ediyor

Çorum Belediyesi, gençlerin en önemli ilgi alanları içerisinde yer alan dijital video montaj kursu açacak.

16 Şubat 2020 Pazar 20:59
Dijital video montaj kursu için kayıtlar devam ediyor

Buhara Kültür Merkezi ve Bahçelievler Kadın Kültür Merkezinde açılması planlanan dijital video montaj kursu için kayıtlar devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, kurs bünyesinde project oluşturma, çekimleri dahil etmek ve organize etmek, sequence sıralaması oluşturmak ve timeline aktarma, video kurgu, kurguda kullanılan kısa yol tuşları, çekim (clip) boyutunu ayarlamak, Yazı (Titles) ile çalışmak, Yazı ile animasyon, clipler arası geçiş (Transitions), anahtar kare mantıkları (Key frames), ses ile çalışmak, ses eklemek (Audio Tracks), çekimin hızı ile çalışmak (Speed ramps), efektler ile çalışmak, Premier'de renk düzenleme zenginleştirme araçları ile çalışmak ve biten projeyi dışa aktarmak (Exporting) ve kayıt sistemleri dersleri verileceği vurgulandı.

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