Dijital TIR bugün Çorum’da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital TIR bugün Çorum’a geliyor.

Dijital TIR, Hürriyet Meydanı’nda, 3 Aralık’a kadar 10.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.

(Haber Merkezi)

