“Diğ Barajı’nın inşaatı bayram sonu başlıyor”

Milletvekili Ceylan, ilçe merkezinde taşkın, sulama ve içme suyu sağlayacak olan Diğ Barajı’nın ihalesinin tamamlanarak yüklenici firmanın Kurban Bayramı sonrası inşaata başlayacağını söyledi. 42,2 milyon TL’ye ihale edilen barajın ilçe merkezinde taşkın koruma sağlayacağını anlatan Ceylan, barajın tamamlanmasıyla 1.450 dönüm tarım arazisinin sulanacağını ve ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

493 metre gövde uzunluğu ve 43 metre yüksekliği ile 1 yılda tamamlanması planlanan barajın ilçenin çehresini değiştireceğinin altını çizen Ahmet Sami Ceylan, taşkın, sulama ve içme suyunun yanı sıra baraj sayesinde ilçeye önemli bir mesire alanı da kazandırılmış olacağını kaydetti.

Diğ Barajı’nın yapılmasıyla ilçe merkezinden geçen derelerin ıslahı projesinin ilk ayağının tamamlanacağını ifade eden Ceylan, barajın tamamlanmasının ardından derelerin ıslahına geçileceğini bildirdi. Ceylan, inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak Diğ Barajı’nın Sungurlu ve Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

