Dia Bakliyat, Çorum’da 2.4 MW’lık GES kuracak

Dia Bakliyat firması 9 milyon TL’lik yatırımla Çorum’da 2,4 MW kapasiteli Tiryaki AGRO Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracak.

Çorum merkezde Dia Bakliyat A.Ş. tarafından 2,4 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanıyor.

Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan Tiryaki AGRO GES için 9 milyon lira yatırım yapılacak. Projenin gerçekleştirileceği alanda şirketin bitiksel yağ üretim tesisi bulunuyor. Santralden yılda ortalama 4.000.000 kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor.

Üretilen elektrik enterkonnekte sisteme bağlanacak.

(Enerji Günlüğü)

