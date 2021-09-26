DGS Tekstil açıldı

3.500 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 12 bin metrekarelik alanda şu anda 90 işçiyle faaliyet gösteren ve önümüzdeki günlerde 200’ün üzerine çıkmayı hedefleyen DGS Tekstil için bir açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ve çok sayıda davetli katıldı.



DGS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Diler, dünya markalarına fason üretim yapılan tesislerinde hedeflerinin istihdamı 200’ün üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yaptıkları konuşmada OSB’de faaliyete geçen DGS Tekstil’e işlerinde bol kazançlar dileyerek, istihdamın arttırılmasına yönelik atılan adımları her zaman önemsediklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Milletvekili Ceylan, Başkan Aşgın ve diğer davetliler, DGS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Diler ve yönetim kurulu üyeleri Musa Gökhan, Oğuzkaan Şahin, Haktan Şahin, Gülser Külcü ve Tuna Demirtuğ nezaretinde fabrikayı gezdiler.

(Taner ŞİMŞEK)

