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Dezenfeksiyon timi gece gündüz çalışıyor

Çorum Belediyesi, kamu binaları ve yoğun kullanılan kamusal alanlar başta olmak üzere ev ve işyerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Güncel 31.12.2020, 11:28 31.12.2020, 17:57
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Dezenfeksiyon timi gece gündüz çalışıyor

Kovid- 19 salgının başlamasından bugüne kadar Çorum Belediyesinin süreci başarılı çalışmalar yaptığının altını çizen Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kamu alanları, kamu kurumları, toplumsal alanlar, yoğun kullanılan caddeler, özel işletmeler gibi alanlarda periyodik aralıklarla dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Virüsün yayılımını en aza indirmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız.” dedi. 
6 kişiden oluşan 2 ekiple Çorum genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


ESNAFTAN TEŞEKKÜR
Her hangi bir talepte bulunmamalarına rağmen belediye ekiplerinin belirli aralıklarla gelip dükkanlarını dezenfekte ettiğini belirten esnaf bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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