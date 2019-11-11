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''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor

Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı planlamasında yer alan ''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' ( DODEP ) kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Kuruçay Köyü İlkokulunun bakım ve onarım çalışmalarına katılarak, öğretmen, öğrenci ve veliler ile bir araya geldi.

''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor

Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı planlamasında yer alan ''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' ( DODEP ) kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Kuruçay Köyü İlkokulunun bakım ve onarım çalışmalarına katılarak, öğretmen, öğrenci ve veliler ile bir araya geldi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 01:33
''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor

Okulun bakım, onarım çalışmalarına sunulan katkının yanı sıra, okul bahçesine fidan dikimi yapılırken ayrıca öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği de sağlandı.

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