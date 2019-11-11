''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' Devam Ediyor

Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı planlamasında yer alan ''Dezavantajlı Okulların Desteklenmesi Programı'' ( DODEP ) kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Kuruçay Köyü İlkokulunun bakım ve onarım çalışmalarına katılarak, öğretmen, öğrenci ve veliler ile bir araya geldi.