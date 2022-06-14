“DEVRİM’İN ARABALARI VARDI” "Sıra Dışı Bır Roman"
Metin Leblebicioğlu’nun kaleme aldığı, uçak fabrikalarımız ve Devrim Otomobili konusunda yazılmış ve tanıtım şarkısı olan ilk ve tek roman olan DEVRİM’İN ARABALARI VARDI adlı kitap; D&R, Emin Kitabevi ve Tüm Online Mağazalarda satışa çıktı.
Romanda; ülkemizin emperyalizmin etkisine nasıl girdiği ve üretim toplumundan tüketim toplumuna nasıl evrildiği, kapatılan uçak fabrikalarımız ve seri üretimi yaptırılmayan Devrim otomobili üzerinden bir aşk hikâyesi içinde anlatılmış. Romandaki olayların bir kısmı Çorum’da geçtiğinden, başta sanayicilerimizin başarıları ve turistik yerlerimiz olmak üzere ilimiz de tanıtılmış, temel sorunlarına da değinilmiş.
Gerçek hayat hikâyelerinden ve tarihi olaylardan esinlenerek kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, putlaştırmadan tarafsız bir gözle yazılmış bir kitap; okuyucuyu sıkmadan, ayrıntılara boğmadan büyük bir merak ve heyecan içerisinde bir solukta okunabilecek bilgilendirici, akıcı ve sürükleyici sıra dışı bir roman.
KİTABIN TANITIM VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31