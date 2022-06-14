“DEVRİM’İN ARABALARI VARDI” "Sıra Dışı Bır Roman"

Romanda; ülkemizin emperyalizmin etkisine nasıl girdiği ve üretim toplumundan tüketim toplumuna nasıl evrildiği, kapatılan uçak fabrikalarımız ve seri üretimi yaptırılmayan Devrim otomobili üzerinden bir aşk hikâyesi içinde anlatılmış. Romandaki olayların bir kısmı Çorum’da geçtiğinden, başta sanayicilerimizin başarıları ve turistik yerlerimiz olmak üzere ilimiz de tanıtılmış, temel sorunlarına da değinilmiş.

Gerçek hayat hikâyelerinden ve tarihi olaylardan esinlenerek kimseyi ötekileştirmeden, şeytanlaştırmadan, putlaştırmadan tarafsız bir gözle yazılmış bir kitap; okuyucuyu sıkmadan, ayrıntılara boğmadan büyük bir merak ve heyecan içerisinde bir solukta okunabilecek bilgilendirici, akıcı ve sürükleyici sıra dışı bir roman.

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