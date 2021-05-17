Devrez Çayı S.O.S. veriyor 

Daha doğrusu, bütün bunlar için artık “idi” demek gerekiyor. Zira, küresel iklim değişikliği çerçevesinde Orta Anadolu’da hüküm süren kuraklık ve plansız su kullanımı, koca çayın neredeyse tamamen kurumasına ve küçük bir dereye dönüşmesine neden oldu. Çay yatağındaki su birikintilerinde yaşama savaşı veren balıklar elle toplanır hale geldi, yörenin çeltik üreticileri de üretimlerini nasıl sürdüreceklerini kara kara düşünmeye başladılar.

Çankırı’nın Orta ilçesi kökenli, CHP Başakşehir Belediye Meclisi Üyesi Sami Balcı, Devrez Çayı’nın kurumuş halini gösteren son fotoğraflarını ÇORUM HABER okurları ile paylaşırken, kuraklıktan Devrez Çayı’nın da nasibini aldığını belirterek, çeltik ekicilerini zor duruma düşüren bu gelişmenin, küresel ısınma yanında, su kullanımındaki plansızlığın da eseri olduğunu söyledi. Sami Balcı, çeltik üreticilerinin mağduriyetine yol açılmaması ve ırmaktaki canlıların korunabilmesi için, ilgili kamu kuruluşları tarafından acilen tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)

Çankırı’nın Orta ilçesi kökenli, CHP Başakşehir Belediye Meclisi Üyesi Sami Balcı…