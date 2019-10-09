“Devletin Valisine yakışmadı”

Geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Mecitözü’ne giderek bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etmişti. Ziyaret programlarda Belediye Başkanı Veli Aylar’ın bulunmaması ile ilgili olarak CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’den bir açıklama geldi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin ilçeleri ziyareti sırasında kaymakamın, belediye başkanının, jandarma komutanının ve emniyet müdürünün hazır bulunduğunu, ancak Mecitözü’nde ise bunun olmadığını ifade eden İl Başkanı Tüfekçi, Mecitözü ziyaretinde ise, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın haberdar edilmemesinden dolayı Mecitözü Kaymakamını ve Çorum Valisini kınadığını belirtti.

Vali Mustafa Çiftçi’nin her fırsatta birlik beraberlikten bahsettiğini hatırlatan Tüfekçi, “Sayın Vali acaba Mecitözü ziyaretinde ‘Bu ilçenin Belediye Başkanı nerede?’ diye sormuş mudur?. Sormadıysa sayın valinin ayıbı, sorduysa programlara davet etmeyen ve haber vermeyen kaymakamlığın ayıbıdır” dedi.

Valinin ziyaret ettiği ilçenin belediyesine de giderek ilçe sorunları hakkında belediye başkanından bilgi alması gerektiğine dikkat çeken İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, belediye başkanları iktidar partisinden olan ilçeler ziyaret edildiği zaman o ilçenin seçilmişlerinin tamamının Vali’nin yanında görüldüğünü, Mecitözü’nde ise Belediye Başkanının haberdar edilmemesinin devletin valiliğine ve kaymakamlığına hiç yakışmadığını dile getirdi.

Vali Çiftçi ve ilçe kaymakamının davranışından dolayı eleştirilerini sürdüren Tüfekçi, “Eğer AKP’nin valisi ve kaymakamıysa o zaman ne valilik ne de kaymakamlık yapmasınlar. Vali il başkanı olsun, kaymakam da ilçe başkanı olsun” ifadelerini dile döktü.

Belediye Başkanı Veli Aylar’ın seçildiği gün itibariyle parti rozetini bir kenara bırakıp Mecitözü’nde yaşayan kendisine oy versin yada vermesin tüm ilçe halkının belediye başkanı olduğunu ve 24 saat Mecitözü’ne hizmet için adeta çırpındığını söyleyen İl Başkanı Tüfekçi, “Sayın Başkan, Mecitözü halkının refahı için büyükşehir belediyelerimizden destek bulmak için kapı kapı dolaşırken destek bir yana dursun belediye başkanımızı Mecitözü’ndeki programlara dahil etmeyen anlayışı tekrar kınıyor bundan sonraki programlarında bu uyarımızın dikkate alınmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)