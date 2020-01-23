“Devletin görevi, vatandaşı muhtaç etmeden yaşatmak”

Cenap Şahabettin’in; “Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür” dediğini hatırlatan Aksungur, iktidara halkın derdini anlatamasalar da iktidar anlayana kadar doğruyu söylemeye devam edeceklerini söyledi.

Yanlış ekonomik politikalar sebebiyle ülkenin gittiği durumun hiç de iç açıcı olmadığını belirten Aksungur, bu hafta da gündemde doğalgaz zammının yer aldığını, geçtiğimiz günlerde doğalgaza %14.9 zam geldiğini böylelikle 1 yılda doğalgaza gelen zam oranının %53.4 olduğunu vurguladı. Doğalgaz zammı ile alakalı ilginç olan hususun ise dünya genelinde fiyatlar %50 düşerken Türkiye’de %50’nin üzerinde artması olduğunu anlatan Sedat Aksungur, “Bu gidişle; eğitimde, adalette, ifade özgürlüğünde son sıralarda olan Türkiye, zamlarla birinciliği ele geçirmiş oldu Türkiye’nin gündemi, vatandaşın gündeminin konuşulmasına bir türlü fırsat vermedi. Vergi, harç, ceza gibi birçok kaleme zam üstüne zam yapılırken, şimdi de doğalgaz faturasında fahiş zammı gören vatandaş soluğu sosyal medyada aldı. 1 yılda; elektriğe yüzde 50, doğalgaza yüzde 50, akaryakıta yüzde 30, gıdaya yüzde 50, beyaz ete yüzde 40, süte yüzde 50 zam geldi. Yapılan son zamlarla 400 liralık doğalgaz faturası 200 lira olacakken 615.2 lira oldu. Ama tüm bu zamlarla birlikte TÜİK, enflasyonu yüzde 12 olarak belirledi. Yüzde 12’lik enflasyonla asgari ücretliye yapılan yüzde 15.04’lük zam vatandaşın sırtına yüklenen zamlar karşısında adeta daha cebine girmeden eridi. Ekonomik krizden çıkış yolunu günübirlik politikalarda arayan iktidar partisi, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Bu ortamda ve zamlarla ancak ve ancak Yakarsa kombiyi parası olan yakar” diye konuştu.

SAADET‘İN ÇÖZÜMÜ HAZIR

Saadet Partisi‘nin; Hakk‘ın rızasını kazanmak adına halka hizmet etmeyi düstur edindiğini ifade eden Aksungur, "Devletin görevi her vatandaşının asgari düzeyde kimseye muhtaç olmadan onurlu bir şekilde yaşayacağı hayat şartlarını oluşturmaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu bizim medeniyet köklerimizin temel bakış açısını ifade ediyor. Madden ve manen kalkınmış geleceğe güvenle bakabilen, hakkı ana referans noktası olarak gören ve adaleti esas alan bir mantaliteye sahip olan Saadet Partisi‘nin projeleri de çözümleri de hazırdır. Efsane hizmetleri bugün bile hayırla yâd edilen 54. hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan‘ın bize bıraktığı en önemli miras; şartlar ve koşullar ne olursa olsun Hakk‘ın rızasını kazanmak adına halka hizmetten vazgeçmemektir" şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)