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“Devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Miraç, insanın aklıyla yorumlayamayacağı ancak gönül ve kalp gözüyle idrak edip, imanla kabulleneceği manevi bir çığırıdır. Mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş ve ezeli bir sıçrayıştır” dedi.

“Devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Miraç, insanın aklıyla yorumlayamayacağı ancak gönül ve kalp gözüyle idrak edip, imanla kabulleneceği manevi bir çığırıdır. Mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş ve ezeli bir sıçrayıştır” dedi.

22 Mart 2020 Pazar 17:27
“Devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz”

Miraç kandili nedeniyle bir açıklama yapan Karapıçak, şunları söyledi:

“Yurt içinde ve sınırlarımızın dışında var olan terör belasının bir an önce sonlanmasını, gönül coğrafyamızda var olan tüm olumsuzlukların, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu tüm dünyayı etkileyen “Covid 19” virüsünün etkilerinin bir an evvel yok olmasını temenni ediyorum.

Bu günlerimizden emin olarak, yarınlarımıza daha güvenli ulaşmak için devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, huzurun, istikrarın ve barışın miracına bir an evvel ulaşmamız temenni ve dualarımla hemşehrilerimizin ve tüm Türk-

İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum.” (Haber Merkezi)

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