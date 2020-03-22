Miraç kandili nedeniyle bir açıklama yapan Karapıçak, şunları söyledi:

“Yurt içinde ve sınırlarımızın dışında var olan terör belasının bir an önce sonlanmasını, gönül coğrafyamızda var olan tüm olumsuzlukların, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu tüm dünyayı etkileyen “Covid 19” virüsünün etkilerinin bir an evvel yok olmasını temenni ediyorum.

Bu günlerimizden emin olarak, yarınlarımıza daha güvenli ulaşmak için devletimizle el ele vermeli ve millet olmanın gereğini icra etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, huzurun, istikrarın ve barışın miracına bir an evvel ulaşmamız temenni ve dualarımla hemşehrilerimizin ve tüm Türk-

İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum.” (Haber Merkezi)