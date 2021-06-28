“Devletimiz yaraları sarmalı”

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, devletin doludan zarar gören çiftçilerin ayağına gitmesi ve yaraları biran önce sarması gerektiğini dile getirdi.

Çorum genelinde yaşanan aşırı dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin büyük zarar gördüğünü hatınlatarak bunun çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyleyen Vargeloğlu, “Binlerce dekar arpa, buğday, soğan, şekerpancarı, ayçiçeği ve mısır tarlaları doludan etkilenmiştir. Hasat zamanı gelen ve henüz biçilmeyen arpalar biçmeye gerek kalmayacak şekilde yüzde yüz oranında sapları kırılmıştır. Başak tutan buğday saplarında kelle kalmamıştır. Soğanlar yerle bir olmuş, şeker pancarı ve mısır yaprakları iyice parçalanmıştır. Kuraklık nedeniyle rekoltede sıkıntı yaşayan üreticiler çok zor duruma düşmüştür. Geçen yıl ürünlerini maliyet fiyatına satan üreticiler bu seneki mahsulle borçlarını ödemeyi planlarken bu defa da kuraklık ve son günlerde yaşanan doludan dolayı perişan hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Çiftçilikte üretimin zor olduğunu, emek ve alınteri istediğini ayrıca mazot, gübre, ilaç gibi girdilerin sürekli arttığını belirten DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, “Buna rağmen çiftçimiz her zorluğa katlanır, borçlanır, hasat sonrası ödemelerini yapar. Ayakta durmaya çalışır, her yıl umudunu bir sonraki yıla bağlar. Bu sıkıntılar içerisinde köyler boşalıyor, gençler şehre geliyor. Çiftçilikten geçimini sağlayabilse şehir hayatının bilinen sıkıntıları içine niye gelsin. Hükümetin, tarım politikası yanlış değil böyle bir politikası yok.

Çiftçi kendi halinde, kendi canı başı derdinde. Üretimin peşinde. Daha fazla üretmenin uğraşında. Bu nedenle ülkesi için üretim yapan bu çalışkan insanlarımıza destek olmak zorundayız. Bunlar stratejik ürünler yetiştirerek ülkemize ve milletimize hizmet ediyorlar. Onlara destek olmak bugün değilse ne zamandır. Bu, siyasi bir duruş değil sosyal devletin vatandaşına yapması gereken zorunlu bir yükümlülüğüdür. Herkes sorumluluğunun gereğini yapmalı. Bu nedenle doludan zarar gören çiftçiye devlet adına yetkililer büyüklük göstermeli, ziyaretler yaparak geçmiş olsun dileklerini iletmeli ve onların yaralarını sarmak için derhal harekete geçmelidir” dedi.

DEVA Partisi olarak dolu zararı yaşayan üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vargeloğlu, mahsulün sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın hasar tespit çalışması yapılması, belirlenecek zaiyatın en kısa zamanda ödenmesi, ülkesi ve milleti adına bin bir zorlukla üretim yapan bu samimi, alçakgönüllü ve çalışkan insanların üzülmelerine duyarsız kalınmamasını istediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

