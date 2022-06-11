“Devlete sonuna kadar güvenin”

“DEVLETE SONUNA KADAR GÜVENİN”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın da eşlik ettiği ziyaretler sırasında esnaflara hal-hatır soran Milletvekili Ceylan, sorunlarını dinledi. Esnafın istek ve taleplerini alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, özellikle de ekonomik konudaki gelişmelerle ilgili gelen şikayetler üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Vatandaş ve esnaflardan devlete sonuna kadar güvenmelerini isteyen Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sıkıntıların üstesinde gelecek kadar güçlü bir devlette ve hükümete sahip olduğunu belirtti.

“TÜM DÜNYADA GENELİNDE SIKINTILAR VAR”

Ceylan, “Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sadece bizim ülkemizde yaşanmıyor. Tüm dünyada sıkıntılar var. Ancak, bizim devletimiz ve hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi bugün yaşananların da üstesinden gelecek güce ve iradeye sahiptir” dedi.