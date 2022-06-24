“Devlet yönetmek dürüstlük ister”

İktidar partisi Çorum İl Başkanı’nın “7'li masa” tabirine dikkat çekmek istediklerini belirten Çabuk, 6'lı masanın rakamdan da anlaşılacağı üzere 6 partiden oluştuğunu söyledi.

Ülkeyi yönetenlere saymayı öğretmeye çalışmak zorunda kaldıklarını kaydeden Çabuk, “Tekrar belirtmekte fayda görüyoruz, 6'lı masa adı üstünde ‘altılı masa’ sizin hayalleriniz, arzularınız ve istekleriniz ile şekillenmiyor. Size uzak olan istişare kültürü ile şekilleniyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın 6’lı masada kimlerin oturduğunu bildiğini ve gördüğünü söyleyen Çabuk, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“6'lı masa için ima ettikleri, 7. parti için ise sormak isteriz; bu partiyi çözüm süreci bahanesiyle bu ülkeye sizler getirmediniz mi? Terörist başı Öcalan'ın kardeşini TRT'ye siz çıkarmadınız mı? O gün Kürt halkını çıkarlarınız için kullandınız tıpkı bugün mültecileri kullandığınız gibi.

Ne zaman başları sıkışsa ‘halk sandıkta cevabı verecektir’ şeklinde mağdur edebiyatı yaparak halkın arkasına sığınanlara, açlığa terk ettikleri, ceplerindeki son kuruşa bile göz diktikleri, bu rekor enflasyon ile borç sarmalına sürükledikleri, halk ekmek kuyruklarına mahkûm ettikleri yüce Türk halkını dalga geçer gibi kendilerine kalkan yapmaktan vazgeçmelerini hatırlatmak isteriz. Azda olsa kafanızı çıkartın sokaktaki insanlara, esnaflara kulak verin. İnsanlar değişim istiyor. Çorum olarak bu değişime çoktan karar vermişler.” (Haber Merkezi)

