Devlet Tiyatrosu sezonu “Penceredeki Atlar” oyunu ile açtı

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 2021-2022 tiyatro sezonu Van Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyduğu “Penceredeki Atlar” isimli oyunla açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları uyarınca düzenlenen “Penceredeki Atlar” isimli tiyatro oyunu Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20.00’de iki seans olarak sahnelendi.

Matei Vısnıec tarafından yazılan Oya Yılmaz tarafından dilimize çevrilen ve Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen oyunda Özgür Titiz, Gül Urgan Yıldız ve Edip Kamacı rol aldı. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, üç yüzyıllık savaş ve yıkım boyunca saçma bir yolculuk; savaşın delilik ile vücut bulmuş halinin anlatıldığı, savaşın ve açtığı delice yaraların post modern bir yansıması olan oyun büyük ilgi gördü.

(Volkan SINAYUÇ)

