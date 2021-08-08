“Devlet-millet iş birliğiyle bu günleri de atlatacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yangın bölgesinde hem yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıyor, hem incelemelerde bulunuyor, hem de gelen yardımların dağıtımına destek veriyor.



Bölge milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Metin Yavuz ve Cemal Bekle ile Muğla İl Başkanı Kadem Mete ile birlikte yaptıkları çalışmaları paylaşan Milletvekili Ceylan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı ziyaret ettiklerini anlattı.

Başkan Ceylan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilçede devam eden yangınlardan etkilenen bölgeler ve yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduklarını kaydeden Ceylan, yangından etkilenen tüm vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ceylan, gün içerisinde Muğla’nın Menteşe İlçesi Kozağaç Mahallesinde devam eden Orman Yangınını söndürme çalışmalarını yürüten ekiplere, gönüllülere ve vatandaşlara da destek verdiklerini aktardı.

“Yangına havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte olup, inşallah kısa zamanda bu yangını da söndüreceğiz” diyen Ceylan, bölgede gelen yardım kolilerinin taşınmasına da destek verdi.

Ceylan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, AK Parti Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Metin Yavuz ve Cemal Bekle, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Menteşe İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile birlikte Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildirdi.



Vatandaşlardan yaşadıkları anları dinledikleri ve mahallenin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Ceylan, vatandaşların sadece yanan ormanları kurtarmakla kalmadığını, ülkenin akciğerlerine, geleceğimizin nefesine, yurdumuzun kan dökülerek kazanılmış ormanlarına ölümü göze alarak sahip çıktığını ifade etti.

Yangınla mücadele eden fedakârca yardıma koşan vatandaşlara, Kızılay’a ve gönüllü kuruluşlara teşekkür eden Milletvekili Ceylan, çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşarak, “Yangın söndürme uçak ve helikopterlerimiz gün boyunca aralıksız olarak Kozağaç, Bayır ve İkizce Mahallerimizde etkili olan yangınlara müdahale ettiler” dedi.

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için devletin tüm imkanları seferber ettiğini kaydeden Ceylan, “Biz millet olarak çok büyük sorunlar gördük; ölümleri, afetleri, covid belasını 15 Temmuz’u vb. ama yılmadık, yıkılmadık, dik durduk, kenetlendik, birleştik, bir olduk, dik durduk hep birlikte Türkiye olduk. Allah’ın izniyle bugün yaşadığımız felaketi de devlet-millet elele vererek atlatacağız” diye konuştu.



