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Devlet ile vatandaşın BES’teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Güncel 16.04.2022, 12:06
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Devlet ile vatandaşın BES’teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'ten emekli sayısı 175 bin 258’e ulaştı

AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 274 bin 272 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 232 milyar 513,2 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 25 milyar 612,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 258 milyar 125,4 milyon lira oldu.

31 Mart itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 175 bin 258’e ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 176 milyar 11,3 milyon lirası faizli fonlarda, 56 milyar 501,9 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 22 milyar 729,9 milyon lirası faizli, 2 milyar 882,3 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 6 milyon 194 bin 372 çalışanın biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon liralık fon tutarının ise 6 milyar 910,4 milyon lirası faizli fonlarda, 11 milyar 193,5 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli, 67 milyar 695,4 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

İlk çeyrekte toplam fon büyüklüğü 32 milyar 677,7 milyon lira arttı

2021 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 7 milyon 92 bin 20, katılımcıların fon tutarı da 205 milyar 573,4 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 238 milyon lira, emekli olanların sayısı da 167 bin 275 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 15 milyar 740,2 milyon lira, devlet katkısı ise 735 milyon 476 bin lira olmuştu.

Böylelikle 2021 sonundan 31 Mart’a kadar geçen sürede yani bu yılın ilk çeyreğinde, katılımcı fon tutarı 26 milyar 939,8 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 374,2 milyon lira arttı.

OKS'de ise bu yılın ilk çeyreğinde çalışanların biriktirdiği fon tutarı 2 milyar 363,7 milyon lira arttı.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ve OKS'deki birikimler dikkate alındığında 2021 yıl sonundan 31 Mart’a kadar toplam fon büyüklüğünde 32 milyar 677,7 milyon liralık yükseliş görüldü. Aynı dönemde 7 bin 983 kişi de emekliler arasına katıldı.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 31 Mart itibarıyla 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı.

Her geçen gün birikimlerdeki artışla 300 milyar lira büyüklüğüne doğru emin adımlarla ilerleyen BES’in bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 500 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyon 468 bin 644’ü buldu.

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