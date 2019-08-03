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“Devlet Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi Çorum için olmazsa olmazdır”

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, şu an atıl vaziyette olan Çorum Devlet Hastanesi’nin durumu ile ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

“Devlet Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi Çorum için olmazsa olmazdır”

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, şu an atıl vaziyette olan Çorum Devlet Hastanesi’nin durumu ile ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:33
“Devlet Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi Çorum için olmazsa olmazdır”

Sağlık Bakanı ile Kurban Bayramı’ndan sonra bir görüşme planladıklarını ve bu görüşmede Devlet Hastanesi’nin yeniden sağlık hizmeti vermesi konusunun ele alınacağını dile getiren Ahlatcı, “Hastane ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçmesi Çorum için olmazsa olmazlardandır” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sam Ceylan da, eski Devlet Hastanesi’nde A-B ve C blokların bulunduğunu belirterek, bu konu üzerinde iki ayrı alternatif projenin değerlendirildiğini söyledi. Birinci alternatifte A ve B blokların yıkılacağını, son yapılan C bloğun ise depreme karşı güçlendirileceğini belirten Ceyla, ikinci alternatifte ise A ve B bloklarının tıraşlanarak iki kata indirileceğini ve C blok ile beraber sağlık hizmetinin sunulacağını söyledi.
Ceylan, Devlet Hastanesi’nin yeniden sağlık hizmeti verilmesi için Sağlık Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığının da bilgisini verdi.
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ilk açıldığı günlerde Çorum’un en az 20-30 yılını kurtaracağı kanaati içerisinde olduklarını ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle üniversite hastanesinin büyük bir iş yükü altında kaldığını belirten Ceylan, Çorum Devlet Hastanesi’nin 2. basamak hastane olarak mutlaka faaliyete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 03.08.2019 20:19
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