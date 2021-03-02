Devlet Hastanesi’nde A ve B Blok yıkılıyor

Eski Devlet Hastanesi ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Ceyhan, “Hastanenin açılmasıyla ilgili hiçbir problem yok. Son çıkan maliyet 118 milyon. 118 milyon maliyetle beraber inşallah yarın B ve A bloğun yıkım yazışmalarına başlıyoruz. Muhtemelen mevcut ihale içerisinde değil Sağlık Müdürlüğümüzle B ve A bloğun yıkımını inşallah süreci kısa süre içerisinde başlatacağız. Orda da sözümüz neyse Çorumlu hemşehrilerimize o sözümüzü tutacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

(Haber Merkezi)

