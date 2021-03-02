Flaş HaberÇorum’da kısıtlamalar kalkıyor
Devlet Hastanesi’nde A ve B Blok yıkılıyor
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde katıldığı bir açılışta eski Devlet Hastanesi ile açıklama yaptı.
Güncel 02.03.2021, 01:58 02.03.2021, 02:04
26
Eski Devlet Hastanesi ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Ceyhan, “Hastanenin açılmasıyla ilgili hiçbir problem yok. Son çıkan maliyet 118 milyon. 118 milyon maliyetle beraber inşallah yarın B ve A bloğun yıkım yazışmalarına başlıyoruz. Muhtemelen mevcut ihale içerisinde değil Sağlık Müdürlüğümüzle B ve A bloğun yıkımını inşallah süreci kısa süre içerisinde başlatacağız. Orda da sözümüz neyse Çorumlu hemşehrilerimize o sözümüzü tutacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
1°
parçalı bulutlu