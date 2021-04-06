“Devlet Hastanesi yeniden vatandaşın hizmetine açılacak”

Mesajında, eski Devlet Hastanesi’nin yeniden açılması için gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydeden Ceylan, “Çalışmaların bitmesiyle Devlet Hastanemiz vatandaşlarımızın hizmetine yeniden açılacaktır” dedi.

Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Salgın dönemi bizlere ‘Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bir kez daha bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. İlimizde mevcut kullanılan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 850 yataklı bir hastane olarak halkımıza hizmet vermektedir. Hastanemiz bünyesinde açılacak olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile Onkoloji hastalarının tek merkezde tüm hizmetlere ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca eski Devlet Hastanemizin yeniden açılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların bitmesiyle Devlet Hastanemiz vatandaşlarımızın hizmetine yeniden açılacaktır."

Çorum'u sağlıkta Türkiye’nin yıldızı yapacaklarını dile getiren Ceylan, “Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Bu sağlık kuruluşumuzla gerek ilimizdeki vatandaşlarımız gerekse bölgemizde vatandaşlarımız büyük illere giderek tedavi görmelerine gerek kalmayacaktır. Amacımız vatandaşlarımızın derdine derman olmaktır. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ceylan, “Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak mücadelenin süreceğini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık camiamızın 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftasını tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenlerimize Canab-ı Hak’tan rahmet diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

