“Devlet Hastanesi ihale süreci hızlandı”

Ceylan, Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınmasıyla birlikte eski devlet hastanesinin bulunduğu bölgede yeniden hastaneye ihtiyaç duyulmasıyla birlikte harekete geçtiklerini hatırlattı.

Özellikle de bölge sakinlerinden gelen talepler ve sağlık hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde yerine getirmesi konusunda duyulan ihtiyaca karşılık vermek adına çalışmalar yapıldığını anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde mevcut binaların depreme dayanıklı olmanın belirlenmesinin ardından da yıkım kararı alındığını dile getirdi.

Yeni hastane yapılması ve eski binalardan bir blokta iyileştirmeye gidilmesiyle ilgili bakanlığın aldığı karar doğrultusunda da yıkım işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, yeni bina yapımı konusunu da sıkı bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Ceylan, bugün de Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret sırasında Çorum’un sağlık yatırımlarını ele aldıklarını anlatan Ceylan, özellikle de eski Devlet Hastanesi’nin yeniden yapılması için ihale süreciyle ilgili istişarelerde bulunduklarını vurguladı.

En kısa sürede ihale işlemi yapılarak hastanenin yapımına başlanacağının müjdesini veren Milletvekili Ceylan, diğer sağlık yatırımları konusunda da Çorum’a önemli kazanımlar sağlandığının altını çizdi.

Çorum’u bölgenin sağlık merkezi haline getirme noktasında ilerlediklerini anlatan Ceylan, eski devlet hastanesinin bitirilmesiyle birlikte de sağlık kuruluşu açısından bölgenin en zengin ve kapsamlı ilinin Çorum olacağını kaydetti.(Haber Merkezi)

