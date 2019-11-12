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Devlet borç stokunun GSYH'ye göre oranı arttı

Genel devlet konsolide borç stokunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2017 yılındaki yüzde 28,2 düzeyinden, 2018 yılında yüzde 30,4'e yükseldi.

Devlet borç stokunun GSYH'ye göre oranı arttı

Genel devlet konsolide borç stokunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2017 yılındaki yüzde 28,2 düzeyinden, 2018 yılında yüzde 30,4'e yükseldi.

12 Kasım 2019 Salı 21:44
Devlet borç stokunun GSYH'ye göre oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2018 yılında yüzde 2.8 olarak tahmin edildi.

Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2018 yılında açık verdi.

TÜİK verilerine göre, genel devlet toplam harcamaları 2018 yılında 1 trilyon 303 milyar 69 milyon liraya ulaşırken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35'e yükseldi. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon liraya, gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 32,2'ye yükseldi. (Haber Merkezi)

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