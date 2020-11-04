Devane’de yıkımlar devam ediyor

Kunduzhan 5. Sokak ile Madan Sokak arasında kamulaştırılan 17 binanın yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, geriye kalan binaların da yıkımının ardından Madan Sokak ile Azerbaycan Sokağı birbirine bağlayacak.

Trafik sorununa karşı tedbirlerin ve çözümlerin üzerinde sürekli olarak çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Yıkım işlemleri sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz asfalt çalışmalarına başlayacak. Şehrimizin dört bir yanında olduğu gibi burada da hızla çalışarak 14 metre genişliğindeki caddemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yeni yolların yanında bölgeye yeni parklar da yapacağız.” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)