DEVA’dan tanışma ziyaretleri

Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar ziyaret edilirken, DEVA İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ziyaretlerimizde partimizin oluşumu ve il teşkilatlanma yapımız hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra ziyaretimizin amacına uygun olarak genel ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerimizi ve Deva Partisi olarak bizim amaçlarımızı paylaşma imkanı buluyoruz. Bir kez daha ilgililere gösterdikleri nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)