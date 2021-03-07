DEVA’dan SMMMO’ya ziyaret

Ziyarette İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır” dedi.

Oda Başkanı Ali Can Doğan da ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)