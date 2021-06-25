DEVA’dan sanayici ve esnaf ziyareti

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, sanayici ve esnafın 20 yılın sonunda meçhule bakar duruma geldiğini ve gelecekle ilgili planlar yapamadığını belirterek, “Yine gördük ki halkımız, Ak Parti’nin ülkemizi 20 yılın sonunda getirdiği baskıcı yönetiminden, hukuksuzluk ve adaletsizlikten, reel (gerçek) olmayan büyüme rakamlarından, artan işsizlikten, kalifiye ve eğitimli personel olmayışından, kamunun istihdam yatağına dönmesinden, haksız ve adaletsiz vergilerden, eğitim sistemin bitiş ve tükenmişliğinden, ülkemiz dışında, sıfır düşman diye gelip sıfır dost ile ülkemizin kendi içine kapanmasından, ülkemizde çetelerin cirit atmasından, geçim sıkıntısı ile artan intiharlardan, suç örgütlerinin siyaset ile iş tutmasından, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından, yanlış tarım politikalarından, demokratik ortamın kaybolmasında çok ama çok şikayetçi” dedi. (Haber Merkezi)

