Flaş HaberBarajda kadın cesedi bulundu
DEVA’dan muhtarlara ziyaret
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Teşkilatı, Muhtarlar Günü nedeniyle Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın’ı ziyaret etti.
Güncel 22.10.2020, 22:53
12
1829 yılında kurulan muhtarlık müessesinin toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olduğunu belirten İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, yerel demokrasinin en eski örneği olan muhtarlığın aynı zamanda devletin kurumsal temsilcileri olduğunu vurguladı.
Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarların hem sevinçte hem de hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Vargeloğlu, “Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
açık
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:16