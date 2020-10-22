DEVA’dan muhtarlara ziyaret

1829 yılında kurulan muhtarlık müessesinin toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olduğunu belirten İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, yerel demokrasinin en eski örneği olan muhtarlığın aynı zamanda devletin kurumsal temsilcileri olduğunu vurguladı.

Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarların hem sevinçte hem de hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Vargeloğlu, “Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)