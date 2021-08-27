DEVA’dan memur maaş zammı açıklaması

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışının ülkenin içinde bulunduğu fakirleşme ve yoksullaşma krizini görmezden geldiğinin ispatı olduğunu söyledi.

Maaş artışlarının “zam artı ayarlanmış enflasyon yerine, gerçek enflasyon artı zam yapılmalıydı” gerektiğini belirten Vargeloğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Zamlar, hükûmetin gerçeklikten kopuk ayarlanmış enflasyon tahminleri üzerinden yapılmaktadır. İşçi, memur ve emeklilerimizin aldıkları artışlar, zamlar ve vergiler sonucunda hızla erimektedir. Hükûmet, bütçeyi tekrar bir borç ve faiz bütçesi haline getirdiği için işçi ve memurlarımıza hak ettikleri imkanları sağlayamaz hale gelmiştir. İşçilere, memurlara ve emeklilere yapılan zamların, geçmiş mağduriyetleri gidermekten ve geleceğe yönelik enflasyona karşı çalışanlarımızı korumaktan uzaktır.

Keşke maaş artışlarını, zam artı ayarlanmış enflasyon yerine gerçek enflasyon artı zam şeklinde bir düzenleme yapsaydınız. Memurların hakkını bu şekilde vermiş olurdunuz.

Oysa zam üzerine enflasyon farkı uygulaması henüz memurun ve emeklinin cebine bir kuruş girmeden gerçek enflasyonla buharlaşmaktadır.

Yüzde 21 ile başlayan görüşmeler yüzde 12 ile bitiyorsa bu çalışanlar için fiyaskodur, büyük bir hezimettir.” (Haber Merkezi)