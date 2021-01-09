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DEVA’dan kutlama ziyareti
Güncel 09.01.2021, 00:18
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DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarına başarı dileklerini iletti.
Vargeloğlu’nun ziyaretine, İl Başkan Vekili Orhan Veli Yalçın, Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, İl Sekreteri Yaren Güney ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Gökhan Günder de katıldı.
(Haber Merkezi)
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