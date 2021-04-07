DEVA’dan KAN-DER’e ziyaret

Görüşmede, İl Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, küresel çapta bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuz bugünlerde kanserli hastaların sorunlarının daha da arttığını, kanser vakalarının hızla yükseldiğini, erken tanının ise hayat kurtardığını ifade etti.

İl Başkanı Vargeloğlu da, bu gibi derneklerin toplumda bilinçlenme, bütünleşme ve yardımlaşmayı teşvik ettiğini belirterek Allah’tan tüm hastalara şifa dileğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KANDER Başkanı Karabıyık seslerini duyurmalarına vesile olanlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

