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DEVA’dan kan bağışı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Güncel 18.01.2021, 22:40
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DEVA’dan kan bağışı

Pandemi nedeniyle düşen kan bağışına ve kan bağışı ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla kan bağışında bulunmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Bir hastamızın derdine deva olabilmek arzusu ile kanımızı vermenin huzurunu yaşadık. Kan bağışı bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük esasında yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gerekir” dedi.

Çorum Kızılay Merkez şubesi çalışanlarına da nazik karşılamalarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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