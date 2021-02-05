DEVA’dan engelli aile ziyaretleri

DEVA İl Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “Şubat ayında da iki ailemizi ziyaret ettik. Kendilerine ve tüm engellilere kolaylıklar, sabırlar, şifalar diliyoruz. Ziyarette bizleri yalnız bırakmayan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak’a teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın, DEVA ailesi olarak her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” denildi.

(Haber Merkezi)