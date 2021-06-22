DEVA’dan Boğazkale ve Sungurlu ziyareti

Genel Başkan Ali Babacan’ın Adana’da açıkladığı tarım eylem planını anlatmak için 12. Bölge Koordinatörü Esra Kadriye Aygün ile birlikte Boğazkale ve Sungurlu’yu ziyaret ettiklerini belirten DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Gördük ki halkımız, Ak Parti’nin ülkemizi 20 yılın sonunda getirdiği, baskıcı yönetiminden, hukuksuzluk ve adaletsizlikten, eğitim sistemiinn bitiş ve tükenmişliğinden, ülkemiz dışında 0 (Sıfır) düşman diye gelip 0 (Sıfır) dost ile ülkemizin kendi içine kapanmasından, ülkemizde çetelerin cirit atmasından, geçim sıkıntısı ile artan intiharlardan, suç örgütlerinin siyaset ile iş tutmasından, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından, yanlış tarım politikalarından, turizmin bitişinden, yalan yanlış turizm yatırımlardan, (Hattuşa’da kazı çalışmaları %15 seviyelerinde iken, kullanılmayan hayvan barınağı haline gelen yürüyüş yolu), yanlış ve yalan beyanat ile kendilerini kandırmalarından, çocuklarının geleceklerini ileriye dönük borçlarla karartılmasından, ülkemizin kaymağını, üretim sektörüne girmeden, ülke üretimine destek vermeden, demokratik ortamın kaybolmasından, en fazlada ülkemizi yönetenlerin genel ve yerelde bu durumdan habersiz olmasından çok ama çok şikayetçi” dedi.

Vargeloğlu, “DEVA Partisi olarak biliyoruz, kışın sonu bahardır, bahar mevsimine az kaldı. Bu çürümüş kokuşmuş sistem bitecektir. Ali Babacan önderliğindeki DEVA iktidarı ile güzel günler yakındır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

