DEVA’dan birlik beraberlik aşuresi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Teşkilatı Kadın ve Gençlik Politikaları Başkanlığı öncülüğünde, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure dağıttı.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl ve Merkez İlçe ile birlikte Kadın ve Gençlik Kolları üyelerinin katıldığı etkinlik parti binası önünde gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, “Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesidir. Milletimiz asırlardır sürdürdüğü bu gelenekle, aynı sevinci aynı tasayı beraberce paylaşmaya devam etmektedir. İnsanlık tarihinde birçok önemli olaya sahne olan Aşûre günü, aynı zamanda İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan asırlardır yüreğimizi sızlatan bağırlarımızı yakan Hicri 61 yılında sevgili Peygamberimizin “cennet gençlerinin efendisi” diye nitelediği torunu Hz. Hüseyin ile birlikte birçoğu Ehl-i beyt'ten 70 civarında mümin Kerbelâ’da acımasızca şehit edildiği gündür. Halkımız hoşgörü, birlik ve beraberlik için aşure aşını pişiriyor ve dağıtır, bizlerde ülkemizin ve milletimizin birliği ve beraberliğine katkı sağlamak amacı ile aşuremizi dağıtıyoruz” diye konuştu.

İl Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker ise açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın iki ciğer parelerinden biri Hz. Hüseyin Efendimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure paylaşmanın, ve birlikteliğin simgesidir. Aşure aşında bir araya gelen farklı nimetlerin, aynı ortak tada katkı sağladıkları gibi, milletimiz asırlardır birlikte yaşamanın gereği olarak sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkati paylaşmaya devam etmektedir, Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin”

(Süleyman ERDEN)

