DEVA’da görev dağılımı yapıldı

4 Ekim 2020 tarihinde Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul sonrasında seçilen yönetim kurulu üyeleri, 16 Ekim’de yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl yönetimi olarak görev dağılımını yaptı.

Orhan Vargeloğlu başkanlığındaki DEVA İl Yönetimi’nde görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Yunus Emre Özdemir İl Hukuk ve Adalet İşleri Başkanlığı, Ömer Akman İl Ekonomi İşleri ve Sektörel Gelişmeleri İzleme Başkanlığı, Çağatay Varış İl Dijital Dönüşüm ve Teknoloji İzleme Başkanlığı, Özgür Özçerezci İl Eğitim, Sağlık ve Sosyal İşler Başkanlığı, Çiğdem Topakkaya İl Kültür ve Sanat Çalışmaları Başkanlığı, Cihad Eker İl Gençlik Çalışmaları Başkanlığı, Zehra Benli İl Kadın Çalışmaları Başkanlığı, Gökhan Kabakdere İl Yerel Yönetimler, Şehircilik, Doğa Hakları ve Çevre Başkanlığı, Tuğba Gül İl Dış İlişkiler Başkanlığı, Halil Afşar İl Teşkilat İşleri Başkanlığı, Hamza Hazımlı İl Seçim İşleri Başkanlığı, Orhan Veli Yalçın İl Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanı - Başkan Vekili, Mustafa Özateş İl İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı, Mesut Yılmaz İl İdari ve Mali İşler Başkanlığı, Nazlı Temizöz İl Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanlığı, Yaren Güney İl Sekreteri. (Haber Merkezi)