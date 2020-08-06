DEVA yönetimi belli oldu

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek partilerinin İl Yönetimi, Merkez İlçe Yönetim Kurulu ve Osmancık İlçe Yönetim Kurulu’nun belli olduğunu açıkladı.

“Çorum’a ve memlekete DEVA” parolasıyla yola çıktıklarını ve bu kapsamda İl, Merkez İlçe ve Osmancık İlçe Yönetim Kurulu listelerini tamamlayarak ilgili mercilere bildirdiklerini söyleyen Orhan Vargeloğlu, yaptığı açıklamada; “DEVA Partisi olarak kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan; yargının tarafsız ve bağımsızlığı ile hukuk güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı; katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu; temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir yönetimin hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktık” dedi.

Buna göre Orhan Vargeloğlu başkanlığındaki İl Yönetim Kurulu üyeliklerine “Mustafa Özateş, Orhan Veli Yalçın, Tuğba Şeker, Yunus Emre Özdemir, Çiğdem Topakkaya, Özcan Tevfik Esenkaya, Özgür Özçereci, Halil Afşar, Ömer Akman, Hamza Hazımlı, Mesut Yılmaz, Cihat Eker, Mustafa Tavukçı, Berker Eskizara, Gökhan Kabakdere, Nazlı Temizöz, Dilek Kaya, Nermin İnanır, Yaren Güney, Kabre Bitmişoğlu, Ümmügülsüm Erboyacı, Ayşe Karaman, Ali Abbas Boynueğri, Gökhan Günder, Mustafa Öksüz, Hacı Ogün Türkoğlu, Abdullah Demirten, Mustafa Selçuk Kavi” getirilirken;

Ertan Eliaçık yönetimindeki Merkez İlçe Yönetim Kurulu ise “Sadık Burak Aralık, Kemal Çıkdın, Kerim Ardoğan, Ümit Deniz, Selahattin Mert Baloğlu, Erdal Tavukçı, Çağdaş Temizöz, Talha Keleş, Bilal Doğan, Erol Ulcay, Ahmet Damar, Ümit Akbaş, Deniz Arçok, Nazım Toker, Fatih Arslankılıç, Abdullah Şahin, Mehmet Arıcı, Yiğit Alp Şirek”ten oluştu.

DEVA Partisi Osmancık İlçe Başkanı Özdemir Göbel olurken, yönetiminde ise “Ali İbiş, Uğur Çelik, Evren Karataş, Veysel Aydın, Rahmi Aytekin, Abdullah Helvacı ve Ercan Yılmaz” yer aldı.

Diğer ilçelerde de kuruluş çalışmalarını sürdüğünü belirten Vargeloğlu, bu sürekçe kendileri ile yürümek isteyen tüm Çorumluların corumadeva@gmail.com email hesabı, devapartisicorum facebook hesabı, CorumaDeva twitter hesabı veya corumadeva instagram hesabı üzerinden kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)