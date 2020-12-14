DEVA Partisi’nin büyük Kongresi 29 Aralık’ta

Türkiye’deki 43 ilde örgütlenmesini tamamlayan DEVA Partisi 1. Olağan büyük kongresini 29 Aralık 2020 Salı günü gerçekleştirecek.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, partilerinin birinci olağan büyük kongresinin yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle 29 Aralık 2020 Salı günü yapılacağını açıkladı.

Türkiye’de 9 Mart 2020 günü kurulan DEVA Partisi, seçime girme yeterliliği sağlamak için örgütlenme sürecini, pandeminin zor koşullarına rağmen tamamladı. Siyasi Partiler Yasası gereği bir siyasi partinin seçime girmesi için 81 ilin en az yarısında örgütlenmesi ve seçimlerden en az 6 ay önce seçilmiş delegelerle olağan büyük kongresi yapması gerekiyor. İllerdeki kongrelerine Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımı ile 04 Ekim 2020 günü Çorum’dan başlayan DEVA Partisi, yaklaşık 2 ayda 43 kongresinin 41’ine Babacan’ın bizzat katılımıyla örgütlenme koşulunu sağladı ve yılbaşından önce büyük kongre kararı aldı.

Ali Babacan’ın tek aday olması beklenen 1. olağan Büyük Kongre’de partinin 600 delegesi, 50 üyeli Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek. Parti yönetimi, büyük kongrenin ardından başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere diğer illerde örgütlenme çalışmalarını sürdürecek.

(Haber Merkezi)