DEVA Partisi’nden ziyaret
Güncel 12.04.2022, 19:03
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Demokrasi ve Atılım Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, çalışma arkadaşları ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.
DEVA Partisi İl Başkanı Çabuk’un ziyaretine, Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı, Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli ve Parti Sekreteri Esra Boran da katıldı. (Volkan SINAYUÇ)
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