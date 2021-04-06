DEVA Partisi’nden Ünal’a Avukatlar Günü kutlaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden bir grup, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Merkez Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Ünal’ı ofisinde ziyaret ettiler.

Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede , 19 yıllık AKP’nin hukuk, eğitim ve ekonomideki kötü yönetimi ile “Yeni Türkiye” tasavvurları konuşuldu. (Haber merkezi)

