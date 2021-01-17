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DEVA Partisi’nden TSO ve ÇESOB ziyareti

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve beraberindeki heyet nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Güncel 17.01.2021, 18:31
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DEVA Partisi’nden TSO ve ÇESOB ziyareti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Teşkilatı, Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ü ve ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili DEVA İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kapısına kilit vurulan esnafın, girdi maliyetleri yükselen sanayicinin, işsizlikten kıvranan gençlerin, çocuğuna istediğini alamayan çalışanın, hukuka güvenmeyen toplumun, 18 yılda 17 kez değişen çarpık ve dikiş tutmayan eğitim sisteminin sorunları ile ilgili istişare yapıldı ve partimizin bu konularda ürettiği çözüm önerileri taraflara iletildi. Parti programımızı ilgiyle dinleyip, sıcak ve samimi bir toplantı ortamı oluşturan sayın başkanlara, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürü bir borç biliriz” denildi.

(Haber Merkezi)

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