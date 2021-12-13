DEVA Partisi’nden semt pazarı ziyareti

DEVA Partisi İl Teşkilatı da ülke genelinde “DEVAPAZARDA” sloganı ile başlatılan pazar ziyaretinin 2.’ncisini gerçekleştirdi.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve beraberindeki heyet “DEVA saraylarda köşklerde değil, pazarda” sloganı ile ikinci Pazar ziyaretini gerçekleştirdi. Hem pazarcıları hem de vatandaşı dinleyen DEVA heyeti ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Orhan Vargeloğlu, “Bugün partimiz 81 ilde 650 pazarda eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirdi. Bizde Çorum ilinde pazar ziyareti yaparak çiftçimizi, vatandaşımızı ve pazarcıları dinledik. Vatandaşımız ve pazarcımızın dertlerini taleplerini 7 kelime ile özetlemek isterim. Buna göre bize söylenen 7 kelime şu oldu: 1-Gübre fiyatlarının ardından yetişemiyoruz. 2- Mazot fiyatlarının ardından yetişemiyoruz. 3-Pazar çok pahalı. 4- Alamıyoruz. 5 – Yetmiyor. 6-Açız ve 7-AKP den kurtarın bizi..” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

