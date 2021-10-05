Deva Partisi’nden Müftülük ve Diyanet-Sen ziyareti

Camilerin, insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, dini ve milli değerlerin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekânlar olduğunu belirten Vargeloğlu, “Allah’ın evleri olarak kabul ettiğimiz camilerimiz, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur.

Bu kutsal mekânlarda hizmet veren din görevlilerimiz; dini konularda halkımızın aydınlatılması, toplumsal konulara çözüm getirilmesi, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Bu vesileyle, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken ifa ettikleri görev itibariyle toplumumuzun manevi mimarları olan bütün din görevlilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

