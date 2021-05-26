Deva Partisi’nden ilçe ziyaretleri

26 Haziran 2020 tarihinde Çorum ili teşkilatlanma görevini Genel Başkan Ali Babacan’dan alan Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve kurucu heyeti, kısa sürede 7 ilçe yönetimini kurmuş ve 4 Ekim 2020 tarihinde Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımı ile Deva Partisinin Türkiye’deki ilk kongresini gerçekleştirmişti.



17 Mayıs 2021 tarihinde tam kapanmanın sona ermesiyle Deva Partisi Çorum il Teşkilatı, Sungurlu, Kargı, Osmancık, Mecitözü ve İskilip ilçelerinde, esnaf ve halk ile buluşarak, sorunları yerinde inceledi.

Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “En kısa sürede kalan ilçelerimizde de çalışmalarımızı tamamlayıp, Ak Parti’nin yıkım ve enkazını kaldıracak, ülkemizi güzel yarınlara taşıyacak teşkilatlanmamızı tamamlayacağız” dedi. (Haber Merkezi)

