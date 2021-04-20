Deva Partisi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Deva Partisi Çorum İl Başkanlığı, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere bazı dernek, vakıf ve kurumlara gıda kolileri gönderdi.

İl yönetim kurulu üyelerinin bağışları ile sağlanan bütçe ile hazırlanan yardım kolileriyle ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“11 ayın sultanı Ramazan, aynı zamanda sosyal yardımlaşma, dayanışma ve bir dönüşüm iklimidir. 11 ayın sultanı Ramazan, Müslümanların hayatında bir değişim ayıdır. 11 ayın sultanı Ramazan, hem kalbi hayatımıza hem Allah ile olan ilişkilerimize hem de şefkat ve merhametimize irtifa kazandırmak ayıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) iftar sofrası açmak, insanlara iftar ettirmek, lokmamızı onlarla paylaşmayı en değerli amellerden biri olarak tavsiye etmektedir.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının ülkemizi ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.” (Haber Merkezi)